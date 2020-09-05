Польша приняла более 100 опасающихся за свою жизнь белорусов

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Польские власти сообщили, что приняли в стране уже более 100 граждан Белоруссии, которые опасаются за свою жизнь и здоровье в родной республике.
Польша приняла более 100 опасающихся за свою жизнь белорусов
  • Pixabay

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на пресс-конференции с членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой в Варшаве.

«Таких людей уже более 100, которые опасаются за свою жизнь и здоровье», — приводит РИА Новости слова Дворчика.

Он отметил, что власти Польши решили принимать на своей территории в упрощённом порядке людей, которых «преследуют в Белоруссии за политическую деятельность».

Ранее сообщалось, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла границу с Польшей и прибыла в Варшаву.

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