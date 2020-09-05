Милиция задержала порядка 30 участников акций в Минске

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали «не более 30 человек», которые принимали участие в «несанкционированных акциях под негосударственной символикой».

Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Есть задержанные, их не более 30 человек. Они доставлены в территориальные РУВД. Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственной символикой. Милиция на это реагировала», — цитирует её агентство.

Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 4 сентября в республике был задержан 41 человек за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, 21 человек ожидает рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.