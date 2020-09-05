Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии. Об этом информирует БЕЛТА.

На совещании, в частности, обсуждались вопросы экономики.

«Всегда говорил, хочу ещё раз напомнить, что главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что «есть экономика — значит, будет всё остальное».

«Нет экономики — тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране», — сообщил он.

Он также заявил, что «с Россией договорённости, межправительственные консультации дают положительный результат».

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства.