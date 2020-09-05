На Украине выявили 2836 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 2836 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро субботы 133 787 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 2811 человек, выздоровели 61 649 человек».

Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.