В Казахстане выявили 104 случая заболевания COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 72 и достигло 105 944.
В Казахстане выявили 104 случая заболевания COVID-19 за сутки
  • © REUTERS/Pavel Mikheyev

«Зарегистрированы 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 57, бессимптомных носителей — 47. Всего в стране подтверждены 106 225 случаев», — приводит ТАСС сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.

С начала пандемии в стране выздоровели более 99 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане «СК-Фармация» заключили соглашение, по которому Казахстан получит гарантированный объём российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить