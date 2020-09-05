В Казахстане выявили 104 случая заболевания COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 72 и достигло 105 944.

«Зарегистрированы 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 57, бессимптомных носителей — 47. Всего в стране подтверждены 106 225 случаев», — приводит ТАСС сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.

С начала пандемии в стране выздоровели более 99 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане «СК-Фармация» заключили соглашение, по которому Казахстан получит гарантированный объём российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».