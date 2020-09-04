Володин прокомментировал возбуждение дела против депутатов Рады

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал возбуждение дела против депутатов украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые в марте посетили Москву.
Володин прокомментировал возбуждение дела против депутатов Рады
  • © duma.gov.ru

Заявление Володина опубликовала пресс-служба Госдумы.

«Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог», — сказал Володин.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский сам участвует в выработке договорённостей в нормандском формате на уровне лидеров стран.

По мнению Володина, инициаторы уголовного дела против депутатов Рады, предлагающих диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата, в этом случае также должны привлечь к ответственности самого Зеленского. 

Володин считает необходимым, чтобы диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата продолжился после окончания пандемии с участием в том числе депутатов Франции и ФРГ.

Как сообщило РИА Новости, Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье «Госизмена» по факту поездки депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Москву в марте, в том числе главы её политсовета Виктора Медведчука.

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