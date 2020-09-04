Украина ответила на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии

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Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Украина вмешивается во внутренние дела Белоруссии, создают негативный фон в отношениях двух стран, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, эти заявления создают крайне негативный фон для наших отношений», — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, данные заявления не соответствуют действительности.

Он уточнил, что на недружественные заявления Украина будет реагировать только зеркально.

Как уточняет агентство, Лукашенко 3 сентября заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются в дела Белоруссии и управляют протестными акциями.

Ранее Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

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