Украина ответила на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
«Безусловно, эти заявления создают крайне негативный фон для наших отношений», — цитирует РИА Новости Кулебу.
По его словам, данные заявления не соответствуют действительности.
Он уточнил, что на недружественные заявления Украина будет реагировать только зеркально.
Как уточняет агентство, Лукашенко 3 сентября заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются в дела Белоруссии и управляют протестными акциями.
Ранее Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец».