Лукашенко попал в базу данных «Миротворца»

Белорусского лидера Александра Лукашенко внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец», следует из размещённой на сайте информации.

В описании Лукашенко представлен как «пособник террористов и российских оккупантов».

Как отмечается, Лукашенко передал российской стороне задержанных в Белоруссии россиян.

Ещё одной причиной для включения в базу стало интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, в котором тот заявил, что Лукашенко рассказывал ему о планах в 2014 году стать президентом объединённых Белоруссии и Украины.

Ранее в базу данных «Миротворца» попал Сергей Тихановский, супруг бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

Осенью 2018 года Министерство иностранных дел Германии призвало Украину закрыть сайт «Миротворец».