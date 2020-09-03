Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание российских журналистов в Белоруссии.

«Вы знаете нашу позицию, мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции и никто не должен мешать», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что журналисты «должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае всё выполнено».

«Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем заявил, что Москва озабочена задержаниями в Белоруссии российских журналистов.

При этом Лавров отметил, что в Минске каждый раз оперативно реагировали на запросы российской стороны и отпускали журналистов, в том числе тех, у кого не было аккредитации.