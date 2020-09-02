В Молдавии за сутки выявили более 500 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано ещё 532 новых случая инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 37 740», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 26 575 человек, 1024 пациента с COVID-19 скончались.
В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.