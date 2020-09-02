В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме

Сенаторы Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди прокомментировали заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской касательно статуса полуострова. Об этом пишет РБК.

По мнению Цекова, Тихановская пытается «усидеть на двух стульях».

Он отметил, что Тихановская, являющаяся гражданкой Белоруссии, «должна понимать», что Крым является де-юре и де-факто российским и что полуостров был в составе Украины несправедливо.

При этом сенатор Ольга Ковитиди считает, что Тихановская «лукавит» и «пытается замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями».

Ранее Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

При этом она заявила, что, будучи кандидатом на пост президента Белоруссии, озвучивала «принятую в Белоруссии позицию», что Крым «де-юре украинский, де-факто — российский».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.