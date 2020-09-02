В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме

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Сенаторы Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди прокомментировали заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской касательно статуса полуострова. Об этом пишет РБК.
В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме
  • Reuters

По мнению Цекова, Тихановская пытается «усидеть на двух стульях».

Он отметил, что Тихановская, являющаяся гражданкой Белоруссии, «должна понимать», что Крым является де-юре и де-факто российским и что полуостров был в составе Украины несправедливо.

При этом сенатор Ольга Ковитиди считает, что Тихановская «лукавит» и «пытается замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями». 

Ранее Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

При этом она заявила, что, будучи кандидатом на пост президента Белоруссии, озвучивала «принятую в Белоруссии позицию», что Крым «де-юре украинский, де-факто — российский».

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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