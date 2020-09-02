В Совфеде оценили заявление Тихановской о Крыме
- Reuters
По мнению Цекова, Тихановская пытается «усидеть на двух стульях».
Он отметил, что Тихановская, являющаяся гражданкой Белоруссии, «должна понимать», что Крым является де-юре и де-факто российским и что полуостров был в составе Украины несправедливо.
При этом сенатор Ольга Ковитиди считает, что Тихановская «лукавит» и «пытается замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями».
Ранее Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».
При этом она заявила, что, будучи кандидатом на пост президента Белоруссии, озвучивала «принятую в Белоруссии позицию», что Крым «де-юре украинский, де-факто — российский».
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.