Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии превысило 44 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии увеличилось за сутки на 78 и превысило 44 тыс.

«На 2 сентября 2020 года по республике зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19, 23 из них — в Бишкеке», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава республики.

Отмечается, что за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 246 человек, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зафиксировано.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему распространения коронавирусной инфекции.