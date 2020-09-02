Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии превысило 44 тысячи

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Киргизии увеличилось за сутки на 78 и превысило 44 тыс.
Число случаев заболевания коронавирусом в Киргизии превысило 44 тысячи
  • Reuters

«На 2 сентября 2020 года по республике зарегистрировано 78 новых случаев СOVID-19, 23 из них — в Бишкеке», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава республики.

Отмечается, что за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 246 человек, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зафиксировано.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему распространения коронавирусной инфекции.

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