В Госдуме прокомментировали санкции стран Балтии против Лукашенко

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал RT санкции Литвы, Латвии и Эстонии в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мне очень близко сегодняшнее высказывание Сергея Лаврова, когда он сказал, что Литва перешла все мыслимые границы в отношении Белоруссии» — сказал Слуцкий.

По его словам, то же самое относится и к Латвии с Эстонией.

«Решение вот так поляризоваться сообща против Минска наверняка индуцировано с Дальнего Запада. Кроме того, понятно, что перед мировым сообществом пытаются создать ощущение, что все страны-соседи решительно осуждают Белоруссию — в первую очередь в лице её президента — и не признают легитимно состоявшихся выборов. Всё это грубые попытки раскачать ситуацию в стране», — добавил он.

Ранее Литва, Эстония и Латвия приняли решение запретить въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам.