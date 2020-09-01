В Госдуме прокомментировали санкции стран Балтии против Лукашенко

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал RT санкции Литвы, Латвии и Эстонии в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Госдуме прокомментировали санкции стран Балтии против Лукашенко
  • Reuters

«Мне очень близко сегодняшнее высказывание Сергея Лаврова, когда он сказал, что Литва перешла все мыслимые границы в отношении Белоруссии» — сказал Слуцкий.

По его словам, то же самое относится и к Латвии с Эстонией.

«Решение вот так поляризоваться сообща против Минска наверняка индуцировано с Дальнего Запада. Кроме того, понятно, что перед мировым сообществом пытаются создать ощущение, что все страны-соседи решительно осуждают Белоруссию — в первую очередь в лице её президента — и не признают легитимно состоявшихся выборов. Всё это грубые попытки раскачать ситуацию в стране», — добавил он.

Ранее Литва, Эстония и Латвия приняли решение запретить въезд белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также другим 29 белорусским официальным лицам. 

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