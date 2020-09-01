Штаб Бабарико заявил о поддержке программы Тихановской

Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что поддерживает политическую программу баллотировавшейся на пост главы республики от оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление штаба Бабарико, опубликованное в Telegram.

«Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте — добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской», — указано в сообщении.

Отмечается, что данные требования и программа Тихановской были поддержаны командой Бабарико.

Также указывается, что члены создаваемой Бабарико и его сторонниками партии «Вместе» будут принимать «активное участие» в работе координационного совета оппозиции и «способствовать разрешению внутриполитического кризиса (в Белоруссии. — RT) путём диалога».

Ранее штаб Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».

Тихановская заявила, что позитивно оценивает решение о создании этой политсилы.