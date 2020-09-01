Штаб Бабарико заявил о поддержке программы Тихановской
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление штаба Бабарико, опубликованное в Telegram.
«Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте — добиваться тех требований, которые были консолидированно озвучены координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской», — указано в сообщении.
Отмечается, что данные требования и программа Тихановской были поддержаны командой Бабарико.
Также указывается, что члены создаваемой Бабарико и его сторонниками партии «Вместе» будут принимать «активное участие» в работе координационного совета оппозиции и «способствовать разрешению внутриполитического кризиса (в Белоруссии. — RT) путём диалога».
Ранее штаб Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».
Тихановская заявила, что позитивно оценивает решение о создании этой политсилы.