Тихановская оценила решение Бабарико создать партию

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала инициативу белорусского политика Виктора Бабарико и его сторонников создать политическую партию «Вместе».
Тихановская оценила решение Бабарико создать партию
  • © REUTERS/Vasily Fedosenko

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

По словам Тихановской, создание новых политических партий является позитивным процессом и «признаком стремления к демократии». 

«Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», — заявила она.

Ранее штаб Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».

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