Тихановская оценила решение Бабарико создать партию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала инициативу белорусского политика Виктора Бабарико и его сторонников создать политическую партию «Вместе».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихановской.

По словам Тихановской, создание новых политических партий является позитивным процессом и «признаком стремления к демократии».

«Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», — заявила она.

Ранее штаб Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».