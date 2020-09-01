В МВД Белоруссии заявили, что задержания в республике были единичными

Задержания в Белоруссии 1 сентября были единичными, массовых задержаний не было ни в Минске, ни по стране в целом, заявила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«Могу подтвердить, что были задержания. Это были единичные задержания, массовых задержаний ни в Минске, ни по стране в целом не было», — сказала она РИА Новости. Точное число задержанных Чемоданова не назвала.

В частности, на несанкционированных акциях были замечены студенты, отметила она.

«Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны, и только после невыполнения их требований (разойтись. — RT) производили задержания», — добавила пресс-секретарь.

Ситуацию в Минске и других городах республики представитель ведомства оценила как спокойную.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о задержаниях на акциях протеста в Минске.

По данным СМИ, на протест вышли студенты Белорусского госуниверситета и Минского лингвистического университета.