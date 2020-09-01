МВД Белоруссии сообщило о задержаниях на акциях протеста в Минске

Правоохранительные органы задержали некоторых участников несанкционированных акций протеста в Минске и регионах Белоруссии, заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Участников предупреждают, что они (акции. — RT) незаконны. Имеющие место задержания происходят без применения спецсредств. Никаких жёстких задержаний нет», — приводит её слова ТАСС.

Как отметили в ведомстве, в целом обстановка в столице «достаточно спокойная и контролируемая».

По данным СМИ, на протест вышли студенты Белорусского госуниверситета и Минского лингвистического университета.

Ранее сообщалось, что на несогласованных митингах в республике в воскресенье, 30 августа, были задержаны 173 человека.