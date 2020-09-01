Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России. Также Лукашенко назвал «медийной выдумкой» заявления о том, что он «повернулся на Запад». Об этом сообщила БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России
  • Reuters

«Никогда я не отворачивался от России», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что является «опытным человеком» и понимает, что у Белоруссии и России «очень сильно увязана производственная цепочка».

«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад», — добавил белорусский президент.

Также он заявил, что Белоруссия и Россия продолжат тесное сотрудничество. Лукашенко отметил, что белорусы и россияне являются братьями.

«Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы», — сказал он.

По его словам, Белоруссия и Россия «сохранят общее Отечество».

«Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае прихода к власти в Белоруссии альтернативных сил в республике «будет резня» и «то, что произошло на Украине, будет цветочками».

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