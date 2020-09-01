Лавров выступил против навязывания посреднических услуг Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает, что нет необходимости в навязывании Белоруссии посреднических услуг со стороны западных стран.

По его словам, в России хотят, чтобы белорусам самим дали возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне.

Он заявил, что в Москве видят «искушение многих западных государств», в том числе США и Канады, а также соседней Украины «навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Белоруссии».

«На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — сказал Лавров, выступая в МГИМО.

Также Лавров заявил, что предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа предоставит путь для диалога.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Лаврова в МГИМО.