На Украине за сутки выявили 2088 случаев коронавируса
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что за 24 часа также 688 человек выздоровели, а 48 ранее заболевших умерли.
Всего в стране было зафиксировано 123 303 случая коронавируса и 2605 умерших от болезни.
Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.