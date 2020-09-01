На Украине за сутки выявили 2088 случаев коронавируса

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На Украине выявили 2088 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.
На Украине за сутки выявили 2088 случаев коронавируса
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Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что за 24 часа также 688 человек выздоровели, а 48 ранее заболевших умерли.

Всего в стране было зафиксировано 123 303 случая коронавируса и 2605 умерших от болезни.

Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.

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