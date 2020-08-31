Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании
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Об этом информирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.
«Павел Пустовой лишён дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — сообщило агентство.
Отмечается, что соответствующий указ Лукашенко подписал 31 августа.
Как передаёт РИА Новости, Пустовой ранее заявил, что для мирного разрешения ситуации в Белоруссии нужно пересчитать голоса на президентских выборах.
Ранее МИД Германии пригласил на «срочную» беседу посла Белоруссии в Берлине из-за задержания и лишения аккредитации журналистов.