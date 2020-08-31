Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании

Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании Павла Пустового и лишил его дипломатического ранга.

Об этом информирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Павел Пустовой лишён дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — сообщило агентство.

Отмечается, что соответствующий указ Лукашенко подписал 31 августа.

Как передаёт РИА Новости, Пустовой ранее заявил, что для мирного разрешения ситуации в Белоруссии нужно пересчитать голоса на президентских выборах.

Ранее МИД Германии пригласил на «срочную» беседу посла Белоруссии в Берлине из-за задержания и лишения аккредитации журналистов.