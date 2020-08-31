Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании Павла Пустового и лишил его дипломатического ранга.
Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании
  • © Alex Halada / APA Picturedesk
  • globallookpress.com

Об этом информирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

«Павел Пустовой лишён дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — сообщило агентство.

Отмечается, что соответствующий указ Лукашенко подписал 31 августа. 

Как передаёт РИА Новости, Пустовой ранее заявил, что для мирного разрешения ситуации в Белоруссии нужно пересчитать голоса на президентских выборах.

Ранее МИД Германии пригласил на «срочную» беседу посла Белоруссии в Берлине из-за задержания и лишения аккредитации журналистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить