Белорусского посла пригласили в МИД ФРГ на «срочную» беседу
- РИА Новости
По его словам, целый ряд журналистов в Белоруссии «беспричинно задержали и лишили аккредитации».
«Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашён сегодня на разговор в МИД ФРГ», — цитирует Бургера ТАСС.
Ранее в белорусском МВД сообщили, что 27 августа в РУВД Минска были доставлены порядка 50 журналистов.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал задержание журналистов и лишение их аккредитации неприемлемыми. Он отметил, что посольство ФРГ оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.