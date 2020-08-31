Белорусского посла пригласили в МИД ФРГ на «срочную» беседу

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МИД Германии пригласил на «срочную» беседу посла Белоруссии в Берлине из-за задержания журналистов. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.
Белорусского посла пригласили в МИД ФРГ на «срочную» беседу
  • РИА Новости

По его словам, целый ряд журналистов в Белоруссии «беспричинно задержали и лишили аккредитации».

«Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашён сегодня на разговор в МИД ФРГ», — цитирует Бургера ТАСС. 

Ранее в белорусском МВД сообщили, что 27 августа в РУВД Минска были доставлены порядка 50 журналистов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал задержание журналистов и лишение их аккредитации неприемлемыми. Он отметил, что посольство ФРГ оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.

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