Белорусского посла пригласили в МИД ФРГ на «срочную» беседу

МИД Германии пригласил на «срочную» беседу посла Белоруссии в Берлине из-за задержания журналистов. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, целый ряд журналистов в Белоруссии «беспричинно задержали и лишили аккредитации».

«Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашён сегодня на разговор в МИД ФРГ», — цитирует Бургера ТАСС.

Ранее в белорусском МВД сообщили, что 27 августа в РУВД Минска были доставлены порядка 50 журналистов.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал задержание журналистов и лишение их аккредитации неприемлемыми. Он отметил, что посольство ФРГ оказывает поддержку сотрудникам немецких СМИ.