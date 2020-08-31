Лукашенко предложил создать «не завязанную» на нём судебную систему

В работе судов в Белоруссии необходима система, которая не была бы завязана на личности, в том числе президента Александра Лукашенко. Об этом на встрече с председателем Верховного суда заявил сам Лукашенко.

По его словам, несмотря на то что в Белоруссии «авторитарная система устройства общественной жизни», президент «оберегает и охраняет суды».

«Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — сказал глава государства.

Он отметил, что в новой Конституции будет достойно отражена система устройства белорусских судов, исходя из опыта работы за последнюю четверть века.

«Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение», — подчеркнул Лукашенко.

Стенограмма встречи опубликована на сайте президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что идея возвращения к Конституции 1994 года в Белоруссии не двигает общество вперёд.