Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 558

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 111 и достигло 105 795. Об этом сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 558
  • Reuters

«Зарегистрированы 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 60, бессимптомных носителей — 51. Всего в стране подтверждены 105 795 случаев», — приводит ТАСС сообщение.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1581.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 96 297 пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Казахстане 31 августа начнётся новый этап смягчения карантинных мер.

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