Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 558
- Reuters
«Зарегистрированы 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 60, бессимптомных носителей — 51. Всего в стране подтверждены 105 795 случаев», — приводит ТАСС сообщение.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1581.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 96 297 пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что в Казахстане 31 августа начнётся новый этап смягчения карантинных мер.