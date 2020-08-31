Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 105 558

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 111 и достигло 105 795. Об этом сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

Reuters

«Зарегистрированы 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 60, бессимптомных носителей — 51. Всего в стране подтверждены 105 795 случаев», — приводит ТАСС сообщение. Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1581. С момента начала пандемии в стране выздоровели 96 297 пациентов с коронавирусом. Ранее стало известно, что в Казахстане 31 августа начнётся новый этап смягчения карантинных мер.