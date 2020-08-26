Казахстан 31 августа перейдёт к новому этапу смягчения ограничений

В Казахстане 31 августа начнётся новый этап смягчения карантинных мер. Об этом информирует Sputnik Казахстан.

Так, межведомственная комиссия приняла решение с 31 августа разрешить возобновить деятельность бассейнов (в индивидуальном формате, из расчёта 5 кв. м зеркала воды на посетителя, предварительная запись), тренажёрных залов (до 5 кв. м на посетителя, предварительная запись), спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок, до 5 кв. м на посетителя).

Ранее сообщалось, что компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций по выделению гарантированного объёма вакцины «Спутник V».