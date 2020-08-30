В Белоруссии мужчина напал с ножами на милиционеров

В Белоруссии в городе Молодечно нетрезвый мужчина, вооружённый двумя кухонными ножами, напал на сотрудников милиции. Сотрудники получили ранения, госпитализация им не понадобилась. Нападавшего задержали.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Нападение произошло около 16:30 на улице Громадовской.

Сотрудники милиции возвращались в райотдел и обратили внимание на мужчину, «который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения».

« Наши сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров», — заявили в МВД.

Один милиционер получил колотую рану в затылочной области, второй — резаную рану голени.

Подозреваемый — 60-летний безработный местный житель — задержан.

Ранее в Минске задержали трёх протестующих, подозреваемых в повреждении автомобиля милиции.