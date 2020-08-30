В Белоруссии мужчина напал с ножами на милиционеров
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Нападение произошло около 16:30 на улице Громадовской.
Сотрудники милиции возвращались в райотдел и обратили внимание на мужчину, «который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения».
« Наши сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров», — заявили в МВД.
Один милиционер получил колотую рану в затылочной области, второй — резаную рану голени.
Подозреваемый — 60-летний безработный местный житель — задержан.
Ранее в Минске задержали трёх протестующих, подозреваемых в повреждении автомобиля милиции.