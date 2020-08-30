В Минске протестующие повредили автомобиль милиции

В Минске участники несанкционированной акции протеста оппозиции повредили служебный автомобиль милиции. Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, находившиеся в спецтранспорте сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время массовых мероприятий.

«30 августа около 14:40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его», — цитирует Чемоданову РИА Новости.

По её словам, нападавшие с помощью подручных средств разбили лобовое стекло и повредили боковые части машины.

«Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы», — сообщила она.

Ранее резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко, в сторону которой направились протестующие, взяли под усиленную охрану.

Также в МВД подтвердили ввод в Минск бронетехники для усиления мер безопасности.