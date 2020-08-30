Президент Южной Осетии сообщил о планах открытия границы с Россией

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции рассказал о планах по открытию границы с Россией.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — цитирует РИА Новости Бибилова.

Он поручил Минздраву «нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных».

В конце июля сообщалось, что кабинет министров Южной Осетии продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 31 августа.