Президент Южной Осетии сообщил о планах открытия границы с Россией
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — цитирует РИА Новости Бибилова.
Он поручил Минздраву «нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных».
В конце июля сообщалось, что кабинет министров Южной Осетии продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 31 августа.