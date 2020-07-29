Южная Осетия продлила ограничения на границе с Россией

Кабинет министров Южной Осетии продлил ограничения на пересечение границы с Россией до 31 августа.

«Правительство республики приняло постановление о продлении действия порядка пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией через многосторонний пункт пропуска «Рук» до 23:59 31 августа 2020 года», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Южной Осетии.

В Южной Осетии с начала пандемии было выявлено 89 инфицированных COVID-19.

Накануне власти Абхазии продлили действие ограничений на пересечение границы с Россией до 4 августа из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.