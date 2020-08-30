В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью изданию «СТРАНА.ua».
По словам Фокина, Кравчук поддерживает его идею поездки в Донбасс.
«Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности готов поехать со мной в Донбасс», — сказал он.
Фокин добавил, что ему неизвестно мнение президента Украины Владимира Зеленского о планируемой поездке.
Ранее Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.