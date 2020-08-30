В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.

Об этом он сказал в интервью изданию «СТРАНА.ua».

По словам Фокина, Кравчук поддерживает его идею поездки в Донбасс.

«Более того, при наличии конкретных гарантий безопасности готов поехать со мной в Донбасс», — сказал он.

Фокин добавил, что ему неизвестно мнение президента Украины Владимира Зеленского о планируемой поездке.

Ранее Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу.