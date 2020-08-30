На Украине выявили 2096 новых случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что число инфицированных «с начала пандемии составило на утро воскресенья 119 074 человека, выздоровевших — 56 734, умерли с начала пандемии от COVID-19 2527 человек».
Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.