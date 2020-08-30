Из Туркменистана вылетел вывозной рейс в Москву

Посольство России в Ашхабаде организовало вывозной рейс из Туркменабада (бывший Чарджоу) в Москву для 157 человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на диппредставительство России.

«30 августа… в 10:10 (8:10 мск) из международного аэропорта Туркменабада в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8636 авиакомпании S7. Общее количество пассажиров составило 157 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Узбекистана с 31 августа по 30 сентября в условиях ограниченного авиасообщения намерено организовать ещё 100 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 35 из России.