Из Туркменистана вылетел вывозной рейс в Москву

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Посольство России в Ашхабаде организовало вывозной рейс из Туркменабада (бывший Чарджоу) в Москву для 157 человек.
Из Туркменистана вылетел вывозной рейс в Москву
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на диппредставительство России.

«30 августа… в 10:10 (8:10 мск) из международного аэропорта Туркменабада в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8636 авиакомпании S7. Общее количество пассажиров составило 157 человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Узбекистана с 31 августа по 30 сентября в условиях ограниченного авиасообщения намерено организовать ещё 100 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 35 из России.

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