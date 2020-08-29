Узбекистан за месяц организует 35 вывозных рейсов из России
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
В ведомстве заявили, что специальная комиссия Узбекистана по борьбе с COVID-19 утвердила расписание чартеров.
В том числе 14 чартеров будут направлены в Москву, девять — в Санкт-Петербург, четыре — в Казань, три — во Владивосток, по два — в Екатеринбург и Новосибирск, ещё один — в Ростов-на-Дону.
Ранее в МИД России сообщили, что общее число российских граждан, возвратившихся в Россию за время пандемии, превысило 290 тыс.