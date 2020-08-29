Узбекистан за месяц организует 35 вывозных рейсов из России

Министерство транспорта Узбекистана с 31 августа по 30 сентября в условиях ограниченного авиасообщения намерено организовать ещё 100 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе 35 из России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве заявили, что специальная комиссия Узбекистана по борьбе с COVID-19 утвердила расписание чартеров.

В том числе 14 чартеров будут направлены в Москву, девять — в Санкт-Петербург, четыре — в Казань, три — во Владивосток, по два — в Екатеринбург и Новосибирск, ещё один — в Ростов-на-Дону.

Ранее в МИД России сообщили, что общее число российских граждан, возвратившихся в Россию за время пандемии, превысило 290 тыс.