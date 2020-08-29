Оппозиция Белоруссии заявила о планах по созданию собственной партии

Короткая ссылка
Член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube подтвердила намерение оппозиции создать собственное политическое движение.
Оппозиция Белоруссии заявила о планах по созданию собственной партии
  • © REUTERS / Vasily Fedosenko

«Вы знаете, действительно в наших планах есть создание движения. Мы к этому вопросу будут возвращаться», — ответила она на вопрос о возможности формирования политической партии.

В то же время Колесникова обратила внимание на то, что в течение 20 лет в Белоруссии «не было зарегистрировано ни одной новой партии».

«Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», — отметила представитель оппозиции.

Ранее Колесникова призвала главу МВД Белоруссии Юрия Караева подать в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить