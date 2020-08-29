Оппозиция Белоруссии заявила о планах по созданию собственной партии

Член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова в ходе прямого эфира на YouTube подтвердила намерение оппозиции создать собственное политическое движение.

«Вы знаете, действительно в наших планах есть создание движения. Мы к этому вопросу будут возвращаться», — ответила она на вопрос о возможности формирования политической партии.

В то же время Колесникова обратила внимание на то, что в течение 20 лет в Белоруссии «не было зарегистрировано ни одной новой партии».

«Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», — отметила представитель оппозиции.

Ранее Колесникова призвала главу МВД Белоруссии Юрия Караева подать в отставку.