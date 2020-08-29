Оппозиция Белоруссии заявила о планах по созданию собственной партии
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«Вы знаете, действительно в наших планах есть создание движения. Мы к этому вопросу будут возвращаться», — ответила она на вопрос о возможности формирования политической партии.
В то же время Колесникова обратила внимание на то, что в течение 20 лет в Белоруссии «не было зарегистрировано ни одной новой партии».
«Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», — отметила представитель оппозиции.
Ранее Колесникова призвала главу МВД Белоруссии Юрия Караева подать в отставку.