В Белоруссии заблокирован доступ к двум новостным сайтам

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В Белоруссии был заблокирован доступ к двум информационным интренет-ресурсам, сообщает РИА Новости.
В Белоруссии заблокирован доступ к двум новостным сайтам
  • © Flickr / Chris Price

Отмечается, что сайт издания «Наша Нива» и сайт naviny.by не открываются по меньшей мере для пользователей трёх операторов связи: МТС, А1 и «Белтелеком».

В сети оператора А1 при попытке открыть эти сайты появляется уведомление: «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Ранее сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 27 августа доставили в РУВД в Минске порядка 50 журналистов, большинство из них отпустили после проверки документов.

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