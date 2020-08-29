В Белоруссии заблокирован доступ к двум новостным сайтам
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Отмечается, что сайт издания «Наша Нива» и сайт naviny.by не открываются по меньшей мере для пользователей трёх операторов связи: МТС, А1 и «Белтелеком».
В сети оператора А1 при попытке открыть эти сайты появляется уведомление: «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
Ранее сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 27 августа доставили в РУВД в Минске порядка 50 журналистов, большинство из них отпустили после проверки документов.