Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим хорошим другом.
Лукашенко назвал Путина своим хорошим другом
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как пишет Sputnik Беларусь, об этом Лукашенко сказал, напомнив заявление Путина, сделанное им накануне.

«Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем», — сказал белорусский лидер.

Ранее Путин сказал, что российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ. Он сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике при необходимости.

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