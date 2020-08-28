Лукашенко предупредил ЕС о последствиях, если в Белоруссии «полыхнёт»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евросоюза задуматься над тем, во что может превратиться европейский регион, если ситуация в Белоруссии «полыхнёт».

«Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Белоруссии. — RT) полыхнёт. Вы же прекрасно понимаете», — приводит БЕЛТА его слова.

Как заявил Лукашенко, если власти «прозевают», то Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы».

«Им (западным странам. — RT) не Беларусь нужна. Беларусь — это трамплин, как обычно, в Россию», — сказал президент.

Ранее Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции. В частности, он уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.