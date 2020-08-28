Шушкевич высказался о статусе русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич высказался о статусе русского языка в республике.

По словам Шушкевича, у белорусов «нет никакого противостояния с русскими».

«У нас никогда не было межнациональной розни... Но у нас всегда существовала такая ситуация, что мы хотели бы быть белорусами», — сказал он.

Шушкевич также заявил, что из белорусов «выдавливают культуру».

«Но угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал он в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба с мерами до 2021 года и до 2030 года, заявив, что оппозиция нацелена на «ползучий запрет русского языка».

Он также призвал СМИ в Белоруссии противостоять «чёрной сотне» оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.