Шушкевич высказался о статусе русского языка в Белоруссии

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Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич высказался о статусе русского языка в республике.
Шушкевич высказался о статусе русского языка в Белоруссии
  • © РИА Новости / Дмитрий Донской

По словам Шушкевича, у белорусов «нет никакого противостояния с русскими».

«У нас никогда не было межнациональной розни... Но у нас всегда существовала такая ситуация, что мы хотели бы быть белорусами», — сказал он.

Шушкевич также заявил, что из белорусов «выдавливают культуру».

«Но угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины», — сказал он в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба с мерами до 2021 года и до 2030 года, заявив, что оппозиция нацелена на «ползучий запрет русского языка».

Он также призвал СМИ в Белоруссии противостоять «чёрной сотне» оппозиции и не допустить столкновения с русским народом.

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