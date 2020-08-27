Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

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БПС-Сбербанк — белорусская «дочка» Сбербанка — временно приостановила приём кредитных заявок от физических лиц в связи с повышенным спросом.
Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам
  • РИА Новости

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили в банке.

Отмечается, что выдача кредитов физическим лицам приостановлена «с учётом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заёмных средств относительно бизнес-плана».

Также в банке заявили, что кредитные заявки, которые были приняты не позднее 27 августа, рассмотрят в установленном порядке.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко рассказал об экономической ситуации в стране.

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