Белорусская «дочка» Сбербанка приостановила выдачу кредитов физлицам

БПС-Сбербанк — белорусская «дочка» Сбербанка — временно приостановила приём кредитных заявок от физических лиц в связи с повышенным спросом.

«БПС-Сбербанк информирует о временной приостановке с 28 августа приёма кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц», — сообщили в банке.

Отмечается, что выдача кредитов физическим лицам приостановлена «с учётом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заёмных средств относительно бизнес-плана».

Также в банке заявили, что кредитные заявки, которые были приняты не позднее 27 августа, рассмотрят в установленном порядке.

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