Премьер Белоруссии рассказал об экономической ситуации в стране
- Роман Головченко
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
«Пока об этом речи не идёт и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки», — цитирует его РИА Новости.
Также он заявил, что все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме. По его словам, «конвейеры нигде не остановлены».
Ранее Национальный банк Белоруссии опроверг сообщения о том, что сотрудники регулятора якобы готовятся к забастовке.
Также 18 августа стало известно, что работники ОАО «Беларуськалий» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия.