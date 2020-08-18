Премьер Белоруссии рассказал об экономической ситуации в стране

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.

«Пока об этом речи не идёт и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки», — цитирует его РИА Новости.

Также он заявил, что все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме. По его словам, «конвейеры нигде не остановлены».

Ранее Национальный банк Белоруссии опроверг сообщения о том, что сотрудники регулятора якобы готовятся к забастовке.

Также 18 августа стало известно, что работники ОАО «Беларуськалий» прекратили добычу руды на всех рудниках предприятия.