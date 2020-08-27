Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии ситуацию в республике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию в республике, сообщила пресс-служба российского МИД.

«Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм Конституции и уважении правопорядка в республике», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дипломаты заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг.

С российской стороны была подчёркнута неизменная союзническая поддержка братского народа.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал события в Белоруссии.