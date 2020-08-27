В Киеве заявили о готовности предоставить белорусам защиту

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти готовы предоставить дополнительную защиту белорусским гражданам, которые «испытывают давление».

Об этом Шмыгаль написал в своём Telegram-канале.

«Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить её на Украине», — заявил он.

По словам украинского премьера, белорусские граждане, которые хотят получить защиту на Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

Ранее Украина решила с 29 августа до конца сентября закрыть въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.