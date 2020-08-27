МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что, по имеющейся информации, конфликт в посольстве Ливии в Минске произошёл из-за внутренних противоречий между ливийскими дипломатами.
МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии
  • РИА Новости

«По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами», — цитирует его пресс-служба МИД.

По его словам, ни от одной из сторон конфликта не поступало жалоб о телесных повреждениях и побоях.

Глаз добавил, что правоохранительные органы никого не задерживали.

Он также сообщил, что белорусская сторона в соответствии с международными нормами «не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий».

«До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности», — сказал он.

Также МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану общественного порядка в районе ливийской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что в Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии и избили временного поверенного.

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