МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии
- РИА Новости
«По имеющейся у нас информации, причиной инцидента являются внутренние противоречия между ливийскими дипломатами», — цитирует его пресс-служба МИД.
По его словам, ни от одной из сторон конфликта не поступало жалоб о телесных повреждениях и побоях.
Глаз добавил, что правоохранительные органы никого не задерживали.
Он также сообщил, что белорусская сторона в соответствии с международными нормами «не может и не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий».
«До старших дипломатов посольства Ливии доведена информация об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности», — сказал он.
Также МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану общественного порядка в районе ливийской дипмиссии.
Ранее сообщалось, что в Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии и избили временного поверенного.