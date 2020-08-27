В Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии

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В Минске около 30 человек атаковали ливийское посольство, при этом органы правопорядка не приняли мер против штурмующих здание дипмиссии, заявил РИА Новости временный поверенный в делах Ливии в Белоруссии Мухаммад Истейта, представляющий власти востока Ливии под руководством маршала Халифы Хафтара.
В Минске около 30 человек атаковали посольство Ливии
  • Reuters

Как уточняет агентство, напавшие избили временного поверенного.

«На посольство напали, когда я и ещё один дипломат спали. Это было террористическое нападение на здание посольства, считающееся территорией Ливии. Они не были ливийцами», — сказал Истейта.

Он добавил, что у него был конфликт с напавшими. Это уже вторая попытка штурма посольства, а группа хочет, чтобы дипломат покинул посольство и передал его сторонникам ПНС.

Как пишет kp.ru, нападавшие предупредили, что если «хафтаровцы» не покинут здание, то они снова придут на штурм.

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