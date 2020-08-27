На Украине за сутки выявлено 1974 случая коронавируса

На Украине за сутки выявлено 1974 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число заболевших составило 112 059, следует из данных Совета национальной безопасности и обороны страны.

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Как отмечается, 763 пациента выздоровели, 49 умерли от осложнений. Ранее стало известно, что правительство Украины продлило до 31 октября карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции.