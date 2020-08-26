В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 707
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.
«В Азербайджане выявлено ещё 148 случаев заболевания коронавирусом, 91 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 35 707 фактов заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.
За всё время 522 человека с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровел 33 281 пациент.
Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.