В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 707

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 35 707.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлено ещё 148 случаев заболевания коронавирусом, 91 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 35 707 фактов заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.

За всё время 522 человека с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровел 33 281 пациент.

Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.