В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим

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В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров страны.
В 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим
  • РИА Новости

«С учётом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточённый карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах», — сообщили в оперштабе.

Ограничения предусматривают прекращение в зоне карантинного режима работы общественного транспорта по выходным.

Останутся закрытыми крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы.

Ранее сообщалось, что в центральных районах Ниццы вводится режим обязательного ношения медицинских масок на фоне роста числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции.

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