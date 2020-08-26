Минск готов к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране

Белоруссия готова к конструктивному диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в ходе телефонных переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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«По просьбе итальянского коллеги, выразившего озабоченность поствыборными событиями в Республике Беларусь, Макей проинформировал о внутриполитической ситуации в стране», — говорится в сообщении. Стороны также затронули темы двустороннего политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. «Глава МИД Беларуси акцентировал важность объективной, всесторонней оценки последних событий, заверив в готовности к конструктивному диалогу с зарубежными партнёрами по данной теме без угроз и вмешательства во внутренние дела», — указывается в тексте. 21 августа иинистр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с Макеем.