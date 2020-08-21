Лавров переговорил с Макеем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров переговорил со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Рассмотрено развитие внутриполитической ситуации в Белоруссии. Министры обсудили различные инициативы, выдвигаемые западными странами относительно дальнейших действий белорусского руководства», — сообщает российский МИД.

Отмечается, что «решение имеющихся проблем республики является её внутренним делом и не требует внешнего вмешательства и тем более «указаний» о том, с кем и как вести диалог».

Подчёркнута необходимость для всех внешних «игроков» уважать суверенитет и независимость Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет белорусское руководство.