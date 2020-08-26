В Белоруссии прокомментировали отметки о запрете на въезд в паспортах

Короткая ссылка
В МВД Белоруссии сообщили, что законодательство страны разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд, передаёт РИА Новости.
В Белоруссии прокомментировали отметки о запрете на въезд в паспортах
  • РИА Новости

В ведомстве пояснили, что это «обычная практика».

В белорусском МВД рассказали, что «при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина».

В ведомстве отметили, что решение о временном запрете на въезд с проставлением соответствующей отметки в паспорте принимается «не просто так, а потому, что они нарушили законодательство республики».

Ранее в российском МВД сообщили, что паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о временном запрете на въезд в Белоруссию, стали недействительными в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить