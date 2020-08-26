В Белоруссии прокомментировали отметки о запрете на въезд в паспортах

В МВД Белоруссии сообщили, что законодательство страны разрешает вносить в паспорта иностранцев отметки о временном запрете на въезд, передаёт РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что это «обычная практика».

В белорусском МВД рассказали, что «при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина».

В ведомстве отметили, что решение о временном запрете на въезд с проставлением соответствующей отметки в паспорте принимается «не просто так, а потому, что они нарушили законодательство республики».

Ранее в российском МВД сообщили, что паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о временном запрете на въезд в Белоруссию, стали недействительными в России.