В Белоруссии прокомментировали отметки о запрете на въезд в паспортах
- РИА Новости
В ведомстве пояснили, что это «обычная практика».
В белорусском МВД рассказали, что «при принятии решения о запрете на въезд проставляется соответствующая отметка в паспорте иностранного гражданина».
В ведомстве отметили, что решение о временном запрете на въезд с проставлением соответствующей отметки в паспорте принимается «не просто так, а потому, что они нарушили законодательство республики».
Ранее в российском МВД сообщили, что паспорта российских журналистов, в которые поставили штамп о временном запрете на въезд в Белоруссию, стали недействительными в России.